Минздрав сообщил о хорошей переносимости вакцины от коронавируса подростками

Подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав сообщил, что подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Такой вывод был сделан по первым результатам после старта программы вакцинации несовершеннолетних.

Тема вакцинации была одной из центральных на переговорах министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с министром здравоохранения Аргентинской Республики Карлой Виссотти.

"Обсудили ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией среди детей и подростков в России и Аргентине. Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину", - говорится в сообщении Минздрава по итогам встречи.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России не изменился и по-прежнему находится на отметке 64,4%, рассказала заместитель правительства страны Татьяна Голикова.