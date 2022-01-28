США отправили на Украину самолет с 81 тонной боеприпасов

На борту лайнера находится 81 тонна снарядов различного калибра для Украины Фото: REUTERS

Глава Пентагона заявил о доставке новой партии военной помощи на Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне.

Очередной самолет с американскими боеприпасами прибыл в Киев в пятницу, 28 января.

Поставку подтвердил также министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

«На этот раз 4-й лайнер доставил на Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины», — написал Резников.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу есть некоторые разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Украине в настоящее время. Об этом он рассказал в пятницу, 28 января.