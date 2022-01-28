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В мире28 января 2022 18:28

США отправили на Украину самолет с 81 тонной боеприпасов

Поставку подтвердили обе стороны
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
На борту лайнера находится 81 тонна снарядов различного калибра для Украины

На борту лайнера находится 81 тонна снарядов различного калибра для Украины

Фото: REUTERS

Глава Пентагона заявил о доставке новой партии военной помощи на Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне.

Очередной самолет с американскими боеприпасами прибыл в Киев в пятницу, 28 января.

Поставку подтвердил также министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

«На этот раз 4-й лайнер доставил на Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины», — написал Резников.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу есть некоторые разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Украине в настоящее время. Об этом он рассказал в пятницу, 28 января.