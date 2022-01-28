WSJ: возможные санкции США против России коснутся банков, экспорта и суверенного долга

Белый дом грозится ввести санкции в случае эскалации у границ Украины Фото: REUTERS

Санкции, которые США разрабатывают против России на случай эскалации на украинской границе, коснутся государственных банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным журналистов, проработка санкций находится на заключительной стадии, но в них до сих пор могут вноситься изменения. Например, среди российских банков, который может оказаться под ударом, называется ВТБ. Однако, отмечают журналисты, это еще не окончательный вариант списка объектов санкций.

Также список ограничительных мер против России может включать в себя запрет на операции с госдолгом России и экспортный контроль по ключевым секторам, в том числе микроэлектронику.

Как ранее писал сайт kp.ru, представители администрации США обсудили варианты возможных санкций против России с представителями крупнейших американских банков. Как сообщает агентство Bloomberg, в результате обсуждений в Белом доме обеспокоились негативными последствиями, к которым могут привести новые рестрикции.