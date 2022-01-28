Пентагон: у США нет постоянного военного контингента на Украине

При этом на Украине присутствует "небольшой контингент" советников и инструкторов США и НАТО Фото: REUTERS

Начальник американского Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что на Украине нет американского постоянного воинского контингента, баз и наступательных вооружений.

Об этом Милли рассказал в пятницу, 28 января, в ходе очередной пресс-конференции. Представитель Пентагона при этом отметил, что на Украине, однако, присутствует некоторое количество советников и инструкторов из США.

"Сейчас на Украине присутствует небольшой контингент советников и инструкторов США и НАТО. У США там ноль наступательных систем вооружений, постоянных сил и баз", - сказал Милли.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Пентагона заявил о доставке новой партии военной помощи на Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне. Очередной самолет с американскими боеприпасами прибыл в Киев в пятницу, 28 января.