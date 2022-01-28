Вильфанд: Два циклона принесут в Москву комфортную погоду Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве на выходных, 29 и 30 января 2022 года.

К столице подходят сразу два циклона. Первый стал ощущаться еще в пятницу, а вот второй проявит себя ближе к воскресенью. Они принесут с собой теплую безветренную погоду с осадками.

Воздух будет легкий, морозный. Столбики термометров опустятся до -4 градусов.

В субботу ветер утихнет, количество осадков сократится, а температура приблизится почти к нулю.

- Днем минус один — минус три градуса, такая же температура будет и в воскресенье. Мягкая погода, хорошая. Выходные вполне комфортные, — сказал Вильфанд NEWS.ru.

А 31 января возможно потепление до +1 градуса, высокая влажность воздуха. Атмосферное давление будет аномально низким — около 725 мм ртутного столба при норме 748 мм.

- Температурный фон в понедельник сохранится, ночью ожидается −4…−9 градусов, днем столбик термометра покажет −1…−6 градусов.

- Температура воздуха в понедельник, 31 января будет существенно выше климатической нормы, градусов на пять. Что касается осадков, мы так подсчитали, что до конца января выпадет где-то 8–10 миллиметров осадков, в среднем по территории Москвы. Поэтому все, что пойдет в эти числах, это уже будет перевыполнение климатической нормы по осадкам в Москве», - рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Первые дни февраля температурные режимы на пять - шесть градусов превысят норму, сообщает Life.