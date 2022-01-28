Глава Минобороны США: Американские военные не будут участвовать в военных действиях на Украине Фото: REUTERS

Глава Минобороны США Ллойд Остин рассказал, что американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине. Об этом заявил журналистам во время своего выступления в Пентагоне.

- Президент Байден ясно обозначил, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций, - сказал Остин.

Также он заявил о готовности американских сил "к целому спектру вариантов и деятельности", если в этом возникнет необходимость.

Ранее сайт kp.ru писал, что начальник американского Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что на Украине нет американского постоянного воинского контингента. Также там нет американских баз, наступательных вооружений. При этом он отметил, что на данный момент на Украине присутствует некоторое количество советников и инструкторов из США.