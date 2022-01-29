Глава центра правовой помощи в цифровой среде дала совет, как обезопасить электронную подпись

С помощью ЭЦП сегодня можно совершить множество сделок, в том числе с недвижимостью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Использование Электронной цифровой подписи (ЭЦП) решает множество проблем, но создает определенные угрозы. Если такая подпись попадет в руки мошенников, то могут быть серьезные проблемы.

Как защитить ЭЦП от мошенников объяснила глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

Порой человек может даже не знать, что у него есть такая подпись. Мошенники в наше время ухитряются получать сертификаты в обход пользователя. Делают это по украденным копиям паспорта и паролям от «Госуслуг». А потом с помощью подтверждения личности оформляют на жертв автокредиты или продают их недвижимость.

Специалист советует очень внимательно относиться к своим документам. Нельзя пересылать кому-либо сканы паспортов или вводить личную информацию на подозрительных сайтах.

- Тем не менее, отказываться от использования ЭЦП не стоит. Но нужно выбирать усиленные квалификационные подписи. Информацию о выдаче которых можно получить на портале госуслуг, — добавила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Стоит отметить,что в России увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками. Это связано с заметным ростом количества дистанционных продаж, отмечают участники рынка и юристы. Генпрокуратура выявила, что за год общее число случаев мошенничества в стране выросло на 6,5%, сообщили «Известиям».

Тем временем кредитные организации России заявили о росте интереса кибермошенников к онлайн-приложениям, по этой причине они усиливают системы обеспечения безопасности клиентов, сообщает ФАН.