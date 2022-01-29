Глава Пентагона: США не считают конфликт на Украине неизбежным Фото: REUTERS

Соединённые Штаты Америки не считают, что конфликт на Украине неизбежен. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская сторона видит сохраняющиеся возможности для дипломатического решения данной ситуации.

- Конфликт ... не является неизбежным. Еще есть время и место для дипломатии, - сказал он журналистам на пресс-конференции в Пентагоне.

Как сообщал начальник американского Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, на Украине нет американского постоянного воинского контингента, баз и наступательных вооружений.

При этом, 28 января глава Пентагона сообщал о доставке новой партии военной помощи на Украину. Очередной самолет с американскими боеприпасами прибыл в Киев в пятницу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу есть некоторые разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Украине в настоящее время.