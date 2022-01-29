На Украине до 27 марта арестовали подозреваемого в расстреле караула в Днепре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Украине суд арестовал до 27 марта 2022 года украинского нацгвардейца Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле караула на предприятии "Южмаш" в Днепре. Об этом заявил судья, трансляция заседания велась на странице в Facebook издания "Суспільне" ("Общественное").

Сам Рябчук во время судебного процесса признал свою вину и заявил в зале заседания, что раскаивается в содеянном.

- Ходатайство прокуратуры о содержании под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта с помещением в госучреждение для отбывания наказаний №4 …, - заявил судья во время заседания.

27 января на заводе "Южмаш" в Днепре служащий национальной гвардии Украины расстрелял из автомата своих сослуживцев, после чего скрылся с места преступления. В результате инцидента погибли пять человек, еще пять оказались ранены. На данный момент в городе введен план "Сирена".