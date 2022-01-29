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Политика28 января 2022 22:24

Норвежские парламентарии выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года

В прошлом году литовский президент уже выдвигал ее на эту премию
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Норвежские парламентарии выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года

Норвежские парламентарии выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежские парламентарии решили выдвинуть лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом в посте в Твиттере сообщил советник оппозиционерки Франак Вячорка.

- Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад, лидер Христианско-демократической партии Норвегии, и Харек Элвесен из Консервативной партии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года, - написал он.

В посте он также добавил о том, что выдвижение Тихановской на премию - "это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу".

В 2021 году литовский президент Гитанас Науседа выдвинул экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Светлана Тихановская ранее принимала участие в президентских выборах в Белоруссии, которые состоялись летом 2020 года, после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее супруга Сергея Тихановского. По результатам голосования, Тихановская набрала чуть более десяти процентов голосов избирателей, заняв второе место.