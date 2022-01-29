Норвежские парламентарии выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежские парламентарии решили выдвинуть лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом в посте в Твиттере сообщил советник оппозиционерки Франак Вячорка.

- Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад, лидер Христианско-демократической партии Норвегии, и Харек Элвесен из Консервативной партии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года, - написал он.

В посте он также добавил о том, что выдвижение Тихановской на премию - "это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу".

В 2021 году литовский президент Гитанас Науседа выдвинул экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Светлана Тихановская ранее принимала участие в президентских выборах в Белоруссии, которые состоялись летом 2020 года, после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее супруга Сергея Тихановского. По результатам голосования, Тихановская набрала чуть более десяти процентов голосов избирателей, заняв второе место.