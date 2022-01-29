Премьер Британии Борис Джонсон намерен созвониться с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа должна состояться на будущей неделе.

- Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и приумножить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он считает необходимым, чтобы российская сторона .... вступила в дипломатические отношения, - цитирует издание The Mirror заявление пресс-секретаря канцелярии главы британского правительства.

В январе этого года Джонсон уже рассказывал о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Тога же он выразил уверенность, что все опасения России о ее безопасности могут быть устранены при помощи дипломатии. По его словам, сейчас Великобритания в отношениях с РФ балансирует между дипломатией и сдерживанием, но будет готова ввести "жесткие санкции".