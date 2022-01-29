Вирусолог объяснил, сможет ли BA.2 стать заразнее «омикрона» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, почему не стоит значительно разделять «омикрон» и его подштамм BA.2.

По мнению эксперта, в текущее время нет оснований полагать, что новый вид вытеснит исходный «Омикрон». К тому же, этот вид коронавируса имеет свойство постоянно изменяться.

С начала пандемии мы видим, что вирус постоянно мутирует, в противном случае мы бы имели дело до сих пор с уханьским вариантом.

- Со временем идут штаммо- и подштаммо-образования. Какую-то долю новый подштамм определенно займет, но будет ли он более патогенным и контагиозным, думаю, сильно значимых отличий не стоит ожидать, — заключил вирусолог в беседе с «Известиями».

Медики полагают, что новую разновидность «омикрона» BA.2 сложнее распознать, чем классический штамм. Чтобы распознать именно этот подвид быстрыми тестами теперь не получится, сообщает телеканал "360".

Ранее, иммунолог Николай Крючков отметил, что у переболевших штаммом коронавируса «омикрон» слабый иммунитет к «дельте», поэтому она еще может вызвать патогенную вспышку заболеваемости, сообщает RT.