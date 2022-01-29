Зеленский по телефону обсудил с Макроном работу «нормандского формата» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, им удалось обсудить возможность возобновления "нормандского формата".

- Беседа с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном ....Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога... пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается, - написал Зеленский у себя в посте на странице в Инстаграм.

Накануне этого разговора, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону со своим американским коллегой Джозефом Байденом. По словам украинского лидера, беседа была долгой – обсуждались главные для Незалежной темы дня: вопросы деэскалации ситуации, военная помощь и продолжение финансовой поддержки Киева.