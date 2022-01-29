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Здоровье29 января 2022 0:30

Гинцбург объяснил появление NeoCov в ЮАР постоянными мутациями вируса

Ученый также рассказал о роли секвенирования
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Гинцбург объяснил появление NeoCov в ЮАР постоянными мутациями вируса

Гинцбург объяснил появление NeoCov в ЮАР постоянными мутациями вируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР обусловлено тем, что мутации вирусов происходят постоянно.

По мнению эксперта, их выявление во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов.

- Мутации идут постоянно ... В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты, - объяснил ученый ТАСС.

Напомним, 27 января биологи из Уханьского университета сообщили, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружен потенциально опасный для людей коронавирус летучих мышей NeoCov - близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS-CoV. Китайские ученые объясняют, что NeoCov проникает в клетки легких своего носителя, используя ту же схему, что и коронавирус SARS-CoV-2.

Теперь эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены изучить вирус. Им предстоит понять, насколько он может быть опасен для человека.