Профессор Александров посоветовал девятилетней студентке МГУ вернуться в школу

Алиса Теплякова стала студенткой МГУ в 9 лет.

Профессор НИУ "Высшая школа экономики" Даниил Александров посоветовал девятилетней студентке МГУ им. Ломоносова Алисе Тепляковой вернуться в школу.

По его мнению, совсем не важно, что ей удалось сдать ЕГЭ. Он считает, что всему свое время. В школе, общаясь со сверстниками, ребенок сможет улучшить свои социальные навыки.

- Университет и старшие классы в школе - это не только освоение набора знаний. Для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни, - заявил профессор Александров в интервью "МК".

Ранее завкафедрой психологии личности психологического факультета МГУ Александр Асмолов рассказывал, что девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова смогла показать феноменальные успехи вследствие того, что ее отец создал и применил к ней приемы мнемотехники. Это и позволило девочке сдать ЕГЭ в восемь лет, предполагает эксперт.

Как пояснил педагог, когда человек начинает "дрессировать" свою память, мышление или другую конкретную функцию, остальные постепенно перестают работать. По мнению Асмолова, отец Тепляковой занимался именно "натаскиванием" ее памяти.