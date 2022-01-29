Экономист Сорокина напомнила россиянам о росте размера пособия по уходу за ребенком в 2022 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России с 1 февраля 2022 года увеличат несколько пособий. Так, вырастет размер единовременного пособия при усыновлении детей. Выплата составит 156 429 рублей, если ребенок старше семи лет, инвалид или речь идет об усыновлении братьев и сестер. Об этом россиянам напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Также речь идет и о пособиях, которые будут получать жены и дети призывников. По словам эксперта, беременная женщина в статусе жены призывника может рассчитывать на единовременную сумму в размере 32 420 рублей, а маме или опекуну ребенка полагается 13 895 рублей.

При этом, все российские семьи, независимо от уровня дохода, при рождении ребенка с 1 февраля получат единовременно 19 981 рублей. Об этом Сорокина рассказала агентству "Прайм".

Ранее сайт kp.ru писал, что размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической инфляции. В 2021 году маткапитал индексировался, исходя из прогнозной инфляции. Теперь же президент РФ Владимир Путин предложил считать его по фактической инфляции за предыдущий год.