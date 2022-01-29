Нарколог Брюн заявил, что алкоголь опасен при коронавирусе и ОРВИ

Лечиться алкоголем опасно, предупредил нарколог Евгений Брюн Фото: Мария ЛЕНЦ

"Лечение" алкоголем во время коронавируса, ОРВИ или простуды не только бесполезно, но еще и опасно для человека, заявил РИА Новости главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, на это есть минимум три причины. Одна из них – повышенная нагрузка на сердце во время болезни, которая усугубляется приемом спиртного.

"Во-вторых, любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается", - аргументировал врач.

Третья причина – несовместимость лекарств с алкоголем, который токсически воздействует на организм и приводит к ослабеванию иммунитета.

Лечиться водкой – это все равно, что лечиться ядом, заключил Брюн.

Как ранее писал сайт kp.ru, китайские исследователи определили, как влияет на риск заражения коронавирусом то, какие алкогольные напитки употребляет человек. Исследование проводили специалисты больницы Каннин в Шэньчжене.

Оказалось, что красное вино лучше других спиртных напитков защищает от COVID-19. Люди, употреблявшие более пяти бокалов красного вина в неделю, заражались ковидом на 17 процентов реже.