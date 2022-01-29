Финансист Шибанов ожидает снижения цен на продукты из пшеницы и сахарной свеклы

В 2022 году могут снизиться цены на продукты из пшеницы и сахарной свеклы Фото: REUTERS

В 2022 году могут подешеветь продукты из пшеницы и сахарной свеклы, спрогнозировал директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Его оценку приводит агентство "Прайм".

"Скорее всего, это некоторые продовольственные товары, включая связанные с пшеницей и сахарной свеклой, - уточнил эксперт. - В начале года в России немного дешевели яйца и мясо курицы".

По словам финансиста, такой прогноз основывается на том, что специалисты ожидают хороший урожай пшеницы и сахарной свеклы. Однако погода может внести в это свои коррективы, отметил Шибанов.

Он также добавил, что целевой уровень инфляции в 4% подразумевает, что одни группу товаров могут вырасти в цене выше этой планки, в то время как другие и вовсе подешеветь.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству страны опустить инфляцию до целевого уровня в 4%.

Напомним, Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года. По подсчетам специалистов ведомства, она составила 8,39%.