В Белом доме заявили, что возможные санкции направлены против России, а не россиян

В Белом доме утверждают, что не желают причинить вред россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые антироссийские санкции, готовящиеся Соединенными Штатами и их союзниками на случай эскалации ситуации на Украине, не направлены против россиян, заявил сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питер Харрелл. Его слова приводит агентство Reuters.

"Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей", - подчеркнул Харрелл.

Сотрудник СНБ уточнил, что меры спровоцируют отток капитала из страны и высокую инфляцию, а также "непосильные финансовые издержки" крупных финансовых институтов и разорение банков.

Источники агентства уточняет, что в качестве еще одной меры рассматривается ограничение поставок компьютерных чипов.

Как ранее писал сайт kp.ru, США предлагает новые санкции против РФ в случае эскалации украинского кризиса. Речь идет о сокращении дипломатических контактов и ограничениях в области экспорта сырья и оружия.

Журналисты утверждают, что санкционный план был представлен в Берлине и предположительно должен нанести России экономический ущерб до 50 млрд долларов. План предполагает блокировать сырьевые поставки из России по всему миру, а также сокращение в западных государствах персонала российских посольств.