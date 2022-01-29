Шон Пенн заявил, что "ген трусости" заставляет мужчин переодеваться в юбки

Шон Пенн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн выразил мнение, что существует "ген трусости", который заставляет мужчин переодеваться в юбки. Соответствующее заявление артист сделал в интервью The Independent.

"Я думаю, что существует "ген трусости", из-за которого мужчины отказываются от джинсов и надевают юбку", - предположил культурный деятель.

Шон Пенн также рассказал, что считает современных мужчин "довольно феминизированными". По его словам, далеко не все представительницы прекрасного пола ценят это качество.

"В моей жизни есть очень сильные женщины, которые не воспринимают мужественность как признак угнетения по отношению к ним", - поделился актер.

Как ранее писал сайт kp.ru, в октябре 2021 года стало известно, что молодая жена Шона Пенна подала на развод после 15 месяцев брака. 61-летний голливудский артист и 29-летняя австралийская актриса Лейла Джордж поженились летом 2020 года.