Китайцы пригрозили "Матрице" бойкотом из-за поведения Киану Ривза

Киану Ривз. Фото: globallookpress.com

Пользователи социальных сетей из Китая пригрозили бойкотом ленте Ланы Вачовски "Матрица: Воскрешение" из-за поступка голливудского актера Киану Ривза, который принял участие в благотворительном мероприятии, устроенном Тибетским домом США. Об этом пишет издание Variety.

Дело в том, что Тибетский дом США выступает за независимость Тибета, который был присоединен Китаем в 1950 году. По мнению китайских националистов, Ривз своим участием в благотворительном концерте выразил поддержку неприемлемой для них позиции.

Отметим, что фильм Ланы Вачовски "Матрица: Воскрешение" стартовал в китайском прокате 14 января 2022 года. Сборы составили около 12,3 миллиона долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, на китайской стриминговой платформе Tencent Video вышла версия фильма "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера с измененным финалом. Была вырезана оригинальная концовка, в которой главный герой реализует экстремистский план своей альтернативной личности и взрывает небоскребы. Ее заменили на краткое сообщение.