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Спорт29 января 2022 8:35

Даниила Медведева оштрафовали за неприличный жест в адрес судьи на Australian Open

Неспортивное поведение обошлось российскому теннисисту в 12 тысяч долларов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 12 тысяч долларов за неспортивное поведение в адрес судьи полуфинального поединка Australian Open со Стефаносом Циципасом. Об этом сообщает "КП-Спорт".

За неприличный жест Медведев выплатит 4 тысячи долларов, а за высказывание претензий в жесткой форме – еще 8 тысяч долларов.

"Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше. Смотри на меня. Я с тобой разговариваю", - заявил спортсмен в адрес судьи, за что и поплатился крупным штрафом.

Как ранее писал сайт kp.ru, Даниил Медведев вышел в финал турнира Australian Open, обыграв в полуфинале греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. В финале Медведев сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Финальный матч Australian Open 2022 состоится в Мельбурне 30 января 2022 года. Начало игры – в 11.30 по московскому времени. Транслировать финал Открытого чемпионата Австралии в России будет телеканал Eurosport.