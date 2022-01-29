В России 29 января 2022 выявлено 113 122 случая заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России растет Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено максимальное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа коронавирус подтвердили у 113 122 человек. Такие данные в субботу, 29 января 2022 года, предоставил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 26 488 случаев. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 14 939 заболевшими. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 10 725 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, заражения штаммом "омикрон" выявили в 78 российских регионах. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 668 летальных исходов, а полностью выздоровели 30 010 человек.

Таким образом, по состоянию на 29 января общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 11 615 779. Жертвами инфекции стало 330 111 человек, а выздоровели 10 189 207 пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов спрогнозировал, что пандемия коронавируса в планетарном масштабе завершится в 2022 году.