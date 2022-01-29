Какие нововведения вступят в силу в России в феврале

Вячеслав Володин рассказал о социально значимых законах, которые вступят в силу в РФ с 1 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие социально значимые законы вступят в силу в РФ с 1 февраля. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале в субботу 29 января.

Так, с 1 февраля материнский капитал будут индексировать не по прогнозной инфляции, а по фактической. Индексация составит 8,4 процента. Теперь размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. В 2022 году материнским капиталом смогут воспользоваться более миллиона семей, всего же с момента введения этой меры господдержки было выдано 11,6 млн сертификатов.

С февраля начнет работать закон, который защищает от взыскания минимальный доход должника. Он направлен на защиту людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Теперь человек сможет подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором он хочет сохранить деньги в размере прожиточного минимума. Эти средства не будут списывать в счет долгов, их можно будет использовать на свои нужды.

«Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Среди других социально значимых нововведений Володин напомнил об индексации пенсий для неработающих пенсионеров. Пенсии проиндексируют выше уровня фактической инфляции – на 8,6 процента. Также с 1 февраля вступает в силу закон, предусматривающий для россиян защит при покупке квартиры. Теперь желающие купить жилье смогут проверить в специальных реестрах, не является ли дом аварийным и не идет ли под снос.

С 1 февраля в России будут пожизненно лишать свободы педофилов, штрафовать юрлиц за немаркированные табак и алкоголь, а также за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений.