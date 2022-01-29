Истребитель МиГ-31 выкатился за взлетно-посадочную полосу в Новгородской области

Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Фото: twitter.com/russian_defence

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области, сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

По предварительным данным, непредвиденное происшествие случилось в результате технической неисправности. Самолет должен был осуществить плановый полет.

На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России. Планируется, что после технического обследования воздушное судно вернут в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Как ранее писал сайт kp.ru, гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования "Циркон" завершает государственные испытания. Серийные поставки изделий начнутся в 2022 году. Об этом доложил министру обороны России Сергею Шойгу замглавы военного ведомства Алексей Криворучко в четверг на Едином дне приемки военной продукции.