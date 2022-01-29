Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 9:02

Истребитель МиГ-31 выкатился за взлетно-посадочную полосу в Новгородской области

В результате инцидента никто не пострадал
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Фото: twitter.com/russian_defence

Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Фото: twitter.com/russian_defence

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области, сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

По предварительным данным, непредвиденное происшествие случилось в результате технической неисправности. Самолет должен был осуществить плановый полет.

На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России. Планируется, что после технического обследования воздушное судно вернут в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Как ранее писал сайт kp.ru, гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования "Циркон" завершает государственные испытания. Серийные поставки изделий начнутся в 2022 году. Об этом доложил министру обороны России Сергею Шойгу замглавы военного ведомства Алексей Криворучко в четверг на Едином дне приемки военной продукции.