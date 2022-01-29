Алексей Дружинин назначен новым руководителем Росжелдора

Алексей Дружинин / Фото: Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава;

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Росжелдора Алексея Дружинина, который ранее руководил "Союзом участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава". Об этом сообщает пресс-служба кабмина в субботу, 29 января 2022 года.

"Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин", - говорится в сообщении правительства.

Алексею Дружинину 48 лет. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". Награждён медалью "За развитие железных дорог" и нагрудным знаком "Почетный железнодорожник".

Назначению предшествовала пятилетняя работа в должности директора некоммерческого партнерства, а позже саморегулируемой организации "Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".

Напомним, назначение главой Росжелдора предшественника Алексея Дружинина – Игоря Коваля, который ранее занимал различные должности в РосОЭЗ, а также в Министерстве экономики и развития, состоялось восемь месяцев назад – в мае 2021 года.