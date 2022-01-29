Президент Хорватии Миланович заявил, что премьер ведет себя как "украинский агент"

Зоран Миланович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ведет себя как "украинский агент", заявил хорватский президент Зоран Миланович, комментируя извинения главы кабмина перед Киевом. Слова главы государства приводит государственное агентство NINA.

Напомним, Пленкович опроверг заявление Милановича об отзыве военнослужащих из НАТО при обострении ситуации на Украине, а также извинился перед Киевом за эти слова.

Таким образом Миланович дал понять, что не намерен отказываться от слов об отзыве хорватских военнослужащих из НАТО в случае войны Украины с Россией.

Вместе с тем он опроверг домыслы о том, что является "пророссийским политиком", напомнив, что неделей ранее его с тем же рвением называли "проамериканским", когда он убеждал правительство принять от США в подарок свыше 80 БМП "Бредли".

Как ранее писал сайт kp.ru, Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из НАТО, если между Россией и Украиной возникнет конфликт. Как уточнил Миланович, решение Загреба не связано ни с Россией или Украиной, а вызвано опасениями Хорватии относительно международной ситуации. По его мнению, в политике Соединенных Штатов видно "опасное поведение".