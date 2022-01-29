Американца из Канзаса задержали за угрозы убить Байдена

Американца задержали за угрозу "отрубить голову змеи в сердце нации", которую расценили как намерение убить президента Байдена. Фото: REUTERS

Житель Канзаса (США) задержан по обвинению в угрозе убийством президенту Байдену. Историю рассказывает Nеw York Post. По информации издания, мужчину задержали на стоянке, когда он ехал из Индепенденса в Хагерстаун. Мужчина заявил федеральным агентам, что по приказу Бога должен отправиться в Вашингтон и «отрубить голову змеи в сердце нации».

Задержанного зовут Скотт Мерриман, он строительный подрядчик. Он отрицает, что имел в виду реальную угрозу для президента, когда произносил эту фразу. По словам Мерримана, он сказал федеральным агентам, что намеревался попасть в Белый дом и сказать президенту США Джо Байдену, что «люди сыты по горло разногласиями в стране и должны вернуться к Богу либо отправиться в ад», пишет издание.

Ранее на kp.ru сообщалось, что успешный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter обозвал президента США Джо Байдена «марионеткой в человеческом обличье» и обвинил главу Белого дома в том, что тот явно недооценивает умственные способности своих соотечественников. Подробности здесь.