Путин поручил создать реестр токсичного для детей интернет-контента

Путин предложил Администрации Президента рассмотреть предложение по созданию реестра токсичной для несовершеннолетних информации в сети. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения по созданию реестра токсичного для несовершеннолетних интернет-контента. Об этом говорится в перечне поручений Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

Проект создания реестра токсичной для детей информации в интернете предложил президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов. Предполагается, что реестр должен быть саморегулируемым, в него могут быть включены материалы, содержащие информацию о насилии, пропаганду ЛГБТ и так далее . Его создание позволит защитить несовершеннолетних в информационно-коммуникационном пространстве сети.

«Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть представленные президентом акционерного общества «Крибрум» Ашмановым И.С. предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен Путину до 1 июня 2022 г.

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