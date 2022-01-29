Песков сообщил, что Путин пока не планирует контактировать с гостями Олимпиады в Пекине

Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими гостями пекинской Олимпиады. Фото: REUTERS

В графике российского президента Владимира Путина нет отдельных двусторонних встреч с лидерами других государств, которые также станут гостями на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом в субботу 29 января заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, это связано в первую очередь с антиковидными ограничениями.

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», - цитирует Пескова ТАСС.

В то же время Песков отметил, что полностью возможность встречи Владимира Путина, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским, не исключена.

«Полностью мы этого исключать не можем», - сказал Песков.

В декабре 2021 года Путин объявил о намерении посетить зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Отмечается, что это будут первые за 10 лет Олимпийские игры, проходящие в другой стране, которые намерен посетить Путин.