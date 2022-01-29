Южная Корея готовит план действий для своих граждан на Украине на случай обострения ситуации

Южная Корея готовится к возможному обострению ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея направит в посольство на Украине специалистов для подготовки плана на случай обострения геополитической ситуации в стране. Об этом сообщает издание Yonhap со ссылкой на сообщение южнокорейского министерства иностранных дел (МИД).

Речь идет о рекомендациях гражданам, которые оказались на территории Украины в разгар кризиса. По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время в Незалежной находятся порядка 440 граждан Республики Корея.

Южнокорейский министр иностранных дел Чун Ый Ен уже провел дистанционные консультации с главами дипломатических миссий в Киеве и других городах.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Великобритании приняли решение начать эвакуацию части дипломатов из Украины, однако посольство в Киеве продолжит работать в обычном режиме.

Госдепартамент Соединенных Штатов также распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину.