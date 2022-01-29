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Политика29 января 2022 12:19

Читатели Telegraph раскритиковали журналиста за "предупреждение" Путину

Британцы заявили, что Россия не собирается нападать на Украину
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (70)Комментарии (70)(70)
Читатели Telegraph раскритиковали журналиста за "предупреждение" Путину

Читатели Telegraph раскритиковали журналиста за "предупреждение" Путину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали журналиста Кона Кафлина за «предупреждения» президенту России Владимиру Путину.

В своей статье британский журналист заявил, что российский лидер совершит ошибку «катастрофического масштабов» при решении о нападении на Украину. Далеко не все пользователи поддержали мнение автора статья, указав на то, что Москва не намерена никуда вторгаться, а только собирается получить гарантии безопасности.

Один из читателей считает, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на Европейском Союзе и США, которые «настаивали на усилении своего влияния в этой стране». «Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», - отметил он.

Другой добавил, что Москва не желает «ни войны, ни захватов», а «опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток».

Еще один читатель указал на то, что Североатлантический альянс желает «приставить пистолет к голове России».

«Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», - написал еще один читатель.

Напомним, в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит на территории страны, что является суверенным делом государства.