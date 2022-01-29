Читатели Telegraph раскритиковали журналиста за "предупреждение" Путину
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали журналиста Кона Кафлина за «предупреждения» президенту России Владимиру Путину.
В своей статье британский журналист заявил, что российский лидер совершит ошибку «катастрофического масштабов» при решении о нападении на Украину. Далеко не все пользователи поддержали мнение автора статья, указав на то, что Москва не намерена никуда вторгаться, а только собирается получить гарантии безопасности.
Один из читателей считает, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на Европейском Союзе и США, которые «настаивали на усилении своего влияния в этой стране». «Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», - отметил он.
Другой добавил, что Москва не желает «ни войны, ни захватов», а «опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток».
Еще один читатель указал на то, что Североатлантический альянс желает «приставить пистолет к голове России».
«Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», - написал еще один читатель.
Напомним, в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит на территории страны, что является суверенным делом государства.