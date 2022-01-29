Глава минобороны Венгрии назвал нецелесообразным размещение в стране дополнительных сил НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В текущих условиях Венгрия не считает целесообразным размещение на своей территории дополнительных сил Североатлантического альянса. Такое заявление сделал министр обороны республики Тибор Бенке.

«Наша позиция заключается в том, что в соответствии с первичной установкой «Программы развития обороны и вооруженных сил» Венгрия уже создала такие национальные силы… Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», - заявил глава военного ведомства.

При этом Бенке отметил, что ранее Будапешт долгое время поддерживал стремление Украины стать членом Североатлантического альянса, однако позже незалежная выступила против венгров, которые проживают на Закарпатье, и «вела себя непозволительно для альянса». «После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению», - отметил он.

Напомним, днем ранее, 28 января, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что военное ведомство страны получило от США запрос на размещение дополнительных иностранных сил на территории республики, уточнив, что на данный момент Минобороны ведет переговоры по данному вопросу.