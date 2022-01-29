Посол Китая заявил о риске вооруженного конфликта с США из-за Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка американской стороной стремления Тайваня к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и Китаем. Такое предупреждение сделал китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган.

«Если власти Тайваня, поощряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то это, по всей вероятности, вовлечет Китай и Соединенные Штаты в вооруженный конфликт», - заявил дипломат в интервью американской радиостанции NPR.

Китайский посол назвал Тайвань «самой большой пороховой бочкой» в отношениях между США и Китаем, отметив стремление Пекина к мирному воссоединению с островом, однако, подчеркнул, что он не откажется от силовых средств, поскольку это явлеется фактором сдерживания.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что в случае агрессии против Тайваня с китайской стороны Вашингтон встанет на защиту этого островного государства, которое Пекин считает отколовшейся провинцией КНР, однако позже в ходе онлайн встречи с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, американский лидер сообщил, что Вашингтон не поддерживают независимость Тайваня.