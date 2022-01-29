Валентин Иванов назначен на должность замглавы Минтранса РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов назначен на должность заместителя министра транспорта России. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 29 января.

«Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта Российской Федерации», - говорится в соответствующем документе, где уточняется, что распоряжение было подписано в минувшую пятницу, 28 января.

В период с 2014 по 2016 годы Валентин Иванов возглавлял федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад». В 2019 году его назначили главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС).

В 2020 году будущий замглавы Минтранса РФ пришел в российское правительство на должность заместителя директора департамента регионального развития и инфраструктуры, а позже он стал управляющим в департаменте строительства кабмина страны.