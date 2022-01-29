Митрополит Илларион заявил, что «магазины для взрослых» следует запретить

Митрополит Иларион призвал запретить магазины интимных товаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель РПЦ митрополит Иларион назвал «узаконенным развратом» магазины интимных товаров и заявил, что они должны быть запрещены. Об этом глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил в субботу 29 января в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены», – сказал митрополит Иларион.

Представитель РПЦ отметил, что церковь не имеет рычагов воздействия на государство, которые позволили бы закрыть подобные «магазины для взрослых» или хотя бы контролировать их рекламу и вывески.

«Заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, которые на них, или рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем», - сказал митрополит.

Церковный иерарх добавил, что священники, тем не менее, имеют возможность объяснять прихожанам, что допустимо, а что является половой распущенностью и развратом.

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