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Общество29 января 2022 13:30

Митрополит Илларион заявил, что «магазины для взрослых» следует запретить

В РПЦ считают, что "магазины для взрослых" следует запретить
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (46)Комментарии (46)(46)
Митрополит Иларион призвал запретить магазины интимных товаров.

Митрополит Иларион призвал запретить магазины интимных товаров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель РПЦ митрополит Иларион назвал «узаконенным развратом» магазины интимных товаров и заявил, что они должны быть запрещены. Об этом глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил в субботу 29 января в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены», – сказал митрополит Иларион.

Представитель РПЦ отметил, что церковь не имеет рычагов воздействия на государство, которые позволили бы закрыть подобные «магазины для взрослых» или хотя бы контролировать их рекламу и вывески.

«Заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, которые на них, или рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем», - сказал митрополит.

Церковный иерарх добавил, что священники, тем не менее, имеют возможность объяснять прихожанам, что допустимо, а что является половой распущенностью и развратом.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил создать реестр токсичного для детей интернет-контента.