Митрополит Илларион заявил, что «магазины для взрослых» следует запретить

Митрополит Иларион призвал запретить магазины интимных товаров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Представитель РПЦ митрополит Иларион назвал «узаконенным развратом» магазины интимных товаров и заявил, что они должны быть запрещены. Об этом глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил в субботу 29 января в эфире телеканала «Россия 24».
«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены», – сказал митрополит Иларион.
Представитель РПЦ отметил, что церковь не имеет рычагов воздействия на государство, которые позволили бы закрыть подобные «магазины для взрослых» или хотя бы контролировать их рекламу и вывески.
«Заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, которые на них, или рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем», - сказал митрополит.
Церковный иерарх добавил, что священники, тем не менее, имеют возможность объяснять прихожанам, что допустимо, а что является половой распущенностью и развратом.
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