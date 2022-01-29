Токаев заявил, что боевиков в Алма-Ате интересовали досье полицейских и уголовные дела

Касым-Жомарт Токаев рассказал об истинно цели боевиков,во время беспорядков в Алма-Ате. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал первое интервью казахстанским СМИ после январских беспорядков. Полностью интервью будет транслироваться на канале «Хабар 24».

В частности, Токаев рассказал о том, кто и с какой целью захватил аэропорт в Алма-Ате. По словам президента Казахстана, аэропорт был захвачен для того, чтобы через него прошли прилетевшие из Центральной Азии люди, прошедшие специальную подготовку. Боевики прилетели в Казахстан под видом гастарбайтеров, отметил Токаев.

«Боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центрально-азиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», - сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что боевики не интересовались материальными ценностями и оценил произошедшее как тщательно спланированную террористическую операцию с привлечением зарубежных боевиков.

«Этих людей материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция по своей сути террористическая с привлечением боевиков из-за рубежа», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Казахстане не менее 45 протестующих захватили аэропорт в Алма-Ате. Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о захвате «террористами» аэропорта и пяти самолетов, в том числе нескольких иностранных воздушных судов, в Алма-Ате и назвал эти события «проявлением внешней агрессии».