Назван продукт, который укрепит иммунитет при коронавирусе

Врач Мясников рассказал о продукте, который укрепляет иммунитет при коронавирусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация остается наиболее надежным способом защиты от коронавирусной инфекции, однако для борьбы с вирусом можно также самостоятельно укрепить иммунитет. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, посоветовав есть орехи.

«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что существует ряд продуктов, которые умещают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок, подчеркнув, что именно орехи возглавляют данный список.

Кроме того, врач сообщил, что орехи полезны и по другим критериям. По его словам, потребление этих продуктов поможет снизить «плохой» холестерин, а также может стать хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее диетолог назвала продукты, которые помогут замедлить старение организма. Специалист рекомендовала употреблять в пищу больше витамина D, А и Е, чтобы продлить молодость