Митрополит Иларион назвал пожизненное заключение адекватным наказанием для педофилов

Митрополит Иларион назвал пожизненное заключение адекватной мерой для наказания педофилов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что пожизненное заключение для людей, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, будет адекватной мерой наказания. Об этом глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата сказал в эфире телеканала Россия-24 в программе «Церковь и мир» в воскресенье 29 января.

Церковный иерарх отметил, что педофилы должны содержаться в тяжелых условиях и работать, чтобы получить пропитание. При этом митрополит подчеркнул, что применение к педофилам смертной казни не решит проблему, а вот пожизненная изоляция таких людей «обезопасит тех, кто остается на воле».

«Я не считаю введение смертной казни решением проблемы. Пожизненное заключение является адекватной мерой для пресечения подобной противоправной, безнравственной и преступной деятельности», - сказал митрополит Иларион.

Ранее депутат Хамзаев предложил ввести для педофилов смертную казнь.

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