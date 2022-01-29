Гастроэнтеролог назвал продукты, ежедневное употребление которых убивает печень Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежедневное употребление копченостей, жирного мяса, майонеза и сдобной выпечки негативно влияет на состояние печени. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.

«Почти треть населения Земли страдает от болезней печени, однако отказ от определенных продуктов питания может помочь предупредить их развитие», - написал специалист на своей странице в Instagram

Эксперт рекомендует сократить потребление жирного мяса, копченостей и сала, которые повышают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для переваривания этих продуктов. Искусственные жиры, которые содержатся в майонезе и маргарине, также нарушают нормальную работу печени. В этот список вошли и свежие мучные изделия, кондитерские сладости и сладкая газированная вода.

«Позже эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты», - пояснил он.

Напомним, ранее ученые назвали разрушающие печень привычки. Как писал сайт kp.ru, причиной разрушения печень может стать не только злоупотребление спиртным.