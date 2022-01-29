Украинские снайперы ранили мирного жителя ДНР при обстреле

В ДНР сообщили о ранении местного жителя при снайперском обстреле украинскими силовиками Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил Украины в ночь на субботу, 29 января, обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в районе поселка Александровка. В результате обстрела был ранен мирный житель. Такое заявление сделало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства республики.

Уточняется, что пострадавший в ходе обстрела был госпитализирован, его состояние врачи оценили как средней тяжести.

Напомним, с июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер усиления и контроля перемирия. Как писал сайт kp.ru, накануне народная милиция ДНР заявила, что вооруженные силы Украины стягивают к Донбассу танки. Незадолго до этого в ЛНР говорили о подготовке Киевом боевых действий в регионе.