Токаев заявил, что у него не было торга с Назарбаевым о личных привилегиях Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что какого-либо торга с предыдущим главой государства Нурсултаном Назарбаевым о его личных привилегиях у него не было.

«Никакого торга не было. Разговоров о личных привилегиях не было. Единственный разговор - о статусе в Совете Безопасности. Я сказал, что я сейчас обращусь к нации и скажу, что я председатель Совета Безопасности. Вопрос решился быстро», - заявил глава республики в интервью каналам «Хабар» и «Хабар 24».

Напомним, в минувшую пятницу, 28 января, Касым-Жомарт Токаев был избран председателей правящей в Казахстане партии «Нур Отан». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Кандидатуру действующего главы государства предложил экс-президент республики Нурсултан Назарбаев, ранее занимавший пост председателя партии. Как писал сайт kp.ru, позже Токаев призвал будущих лидеров страны учитывать ошибки экс-главы государства Назарбаева.