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В мире29 января 2022 14:31

Токаев заявил, что у него не было торга с Назарбаевым о личных привилегиях

Действующий глава республики напомнил, что он председатель Совета Безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Токаев заявил, что у него не было торга с Назарбаевым о личных привилегиях

Токаев заявил, что у него не было торга с Назарбаевым о личных привилегиях

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что какого-либо торга с предыдущим главой государства Нурсултаном Назарбаевым о его личных привилегиях у него не было.

«Никакого торга не было. Разговоров о личных привилегиях не было. Единственный разговор - о статусе в Совете Безопасности. Я сказал, что я сейчас обращусь к нации и скажу, что я председатель Совета Безопасности. Вопрос решился быстро», - заявил глава республики в интервью каналам «Хабар» и «Хабар 24».

Напомним, в минувшую пятницу, 28 января, Касым-Жомарт Токаев был избран председателей правящей в Казахстане партии «Нур Отан». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Кандидатуру действующего главы государства предложил экс-президент республики Нурсултан Назарбаев, ранее занимавший пост председателя партии. Как писал сайт kp.ru, позже Токаев призвал будущих лидеров страны учитывать ошибки экс-главы государства Назарбаева.