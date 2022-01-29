Токаев планирует в середине февраля посетить Москву

Президент Казахстана Токаев планирует визит в Москву в середине февраля. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении посетить Москву в середине февраля 2022 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу Хабар 24 в субботу 29 января. Это первое большое интервью казахским СМИ, которое Токаев дал после январских беспорядков.

По словам Токаева, во время его визита в Москву предполагается подписание ряда документов о сотрудничестве России и Казахстана.

Также Токаев рассказал, зачем боевики захватили аэропорт в Алма-Ате во время январских беспорядков. Глава Казахстана отметил, что боевики, прибывшие из-за рубежа под видом гастарбайтеров, не интересовались материальными ценностями, но их целью были досье на сотрудников правоохранительных органов и архивы с уголовными делами.

Ранее на kp.ru сообщалось об ущербе на десятки тысяч долларов от массовых беспорядков в Казахстане, который понесли бизнес-структуры.