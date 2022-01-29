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Политика29 января 2022 14:54

Токаев заявил, что Россия не ставила условий отправки сил ОДКБ в Казахстан

Глава республики отметил, что миротворческий контингент не произвел ни одного выстрела в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Токаев заявил, что Россия не ставила условий отправки сил ОДКБ в Казахстан

Токаев заявил, что Россия не ставила условий отправки сил ОДКБ в Казахстан

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких предварительных условий за помощь миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане со стороны Москвы не было. Такое заявление сделал глава республики Касым-Жомарт Токаев, отметив, что миротворческий контингент не произвел ни одного выстрела в стране.

«Никаких предварительных условий со стороны Кремля не было», - заявил глава республики в интервью каналам «Хабар» и «Хабар 24».

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ заявили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли Воздушно-десантные войска. Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил 11 января, уточнив, что вывод войск не займет более десяти дней. При этом глава республики указал на то, что силы организации помогли наладить обстановку в стране.