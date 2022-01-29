Терапевт Астафьева назвала усталость и головные боли типичными симптомами «омикрона»

Терапевт назвала симптомы болезни при заражении "омикроном". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Терапевт Марина Астафьева рассказала о самых распространенных симптомах заражения штаммом «омикрон». По словам врача, наиболее часто заболевание в этом случае проявляется головными болями и астеническим синдромом (усталостью). Медик объяснила это тем, что вирус при попадании в клетку человеческого организма начинает выделять токсины, которые и оказывают такое действие.

«При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», — цитирует Астафьеву телеканал Звезда.

Марина Аставьева добавила, что вирусная инфекция может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Врач посоветовала после болезни дать организму еще некоторое время «прийти в себя», так как эти симптомы могут сохраняться и после того, как человек выздоровеет.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, какие лекарства нужно иметь в домашней аптечке на случай «омикрона». Подробности здесь на kp.ru.