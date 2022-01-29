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Здоровье29 января 2022 14:55

Терапевт Астафьева назвала усталость и головные боли типичными симптомами «омикрона»

Врач назвала самые частые симптомы заражения штаммом «омикрон»
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Терапевт назвала симптомы болезни при заражении "омикроном".

Терапевт назвала симптомы болезни при заражении "омикроном".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Терапевт Марина Астафьева рассказала о самых распространенных симптомах заражения штаммом «омикрон». По словам врача, наиболее часто заболевание в этом случае проявляется головными болями и астеническим синдромом (усталостью). Медик объяснила это тем, что вирус при попадании в клетку человеческого организма начинает выделять токсины, которые и оказывают такое действие.

«При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», — цитирует Астафьеву телеканал Звезда.

Марина Аставьева добавила, что вирусная инфекция может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Врач посоветовала после болезни дать организму еще некоторое время «прийти в себя», так как эти симптомы могут сохраняться и после того, как человек выздоровеет.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, какие лекарства нужно иметь в домашней аптечке на случай «омикрона». Подробности здесь на kp.ru.