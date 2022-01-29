Правительство Белоруссии расширило продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусское правительство расширило перечень стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкционные меры Запада.

Эти ограничения предусмотрены постановлением кабмина №51 от четверга, 27 января, которое опубликовано в субботу, 29 января, на Национальном правовом интернет-портале. Согласно представленному документу, в список стран, которые попадают под действие продовольственного эмбарго, включены Лихтенштейн и Сербия.

Ранее в данный список были включены страны Евросоюза, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Исландия, Албания, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Швейцария.

Напомним, с 1 января текущего года Белоруссия ввела запрет на импорт продовольственных товаров из государств, проводящих недружественную политику в отношении республики. Кроме того, отмечалось, что страна усилила таможенный контроль по всему периметру границы на фоне введенного ранее продовольственного эмбарго.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит литовских товаров через территорию республики в Китай.