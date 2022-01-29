Кличко заявил о готовности воевать против России с автоматом в руках

Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей готовности воевать против России, отметив, что в случае военной агрессии против Украины он как бывший солдат собирается взять в руки автомат.

«Если начнётся военная агрессия, я как бывший солдат возьму автомат в руки и пойду воевать», - сказал градоначальник в эфире телеканала «Украина 24».

Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности захвата российскими войсками крупных городов на востоке незалежной, киевский мэр заявил, что Россия не захватит Харьков, поскольку Харьковская область, «как и Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Cумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы», является приграничной зоной, безопасности которых уделяется особое внимание.

Напомним, в российские власти ни раз говорили о том, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит на территории России, что является суверенным делом государства. Как писал сайт kp.ru, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что войны между Россией и другими странами не будет, если этот вопрос зависит от позиции Москвы.