Huawei подала иск против Швеции в международный арбитраж на 560 млн долларов Фото: REUTERS

Китайская компания Huawei обратилась в международный арбитражный суд с иском к правительству Швеции за недопуск к участию в тендере на поставки оборудования для мобильной связи 5G.

Как передает телеканал SVT, сумма иска составляет 5,2 млрд крон (560 млн долларов), однако в итоге она может вырасти до 25-30 млрд крон (2,7-3,2 млрд долларов).

Управление почты и телекоммуникаций Швеции отказало компании в допуске к созданию инфраструктуры для сетей 5G, сославшись на данных полиции безопасности о том, что Huawei может иметь связи с КНР, что представляет собой угрозу национальной безопасности.

Ранее Huawei дважды подавала в суд на Управление почты и телекоммуникаций Швеции, однако каждый раз проигрывала. На данный момент компания обращается с иском к правительству, отмечая, что Швеция нарушает договор о защите инвестиций, который заключила с Китаем.

В июне прошлого года Административный суд Стокгольма отклонил две апелляции компании, которая пыталась обжаловать решение Управления почты и телекоммуникаций Швеции о запрете выхода на рынок страны с ее оборудованием для нового поколения мобильной связи 5G. Суд указал на то, что использование компонентов Huawei «может навредить безопасности» страны.