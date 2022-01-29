Соседи через окно спасли девушку из горящей на девятом этаже квартиры в Москве Фото: скриншот

Соседи через окно спасли девушку из горящей на девятом этаже квартиры в доме на Дорожной улице в Москве.

Видео спасения появились в Сети. На кадрах можно увидеть, как мужчины, держась за раму, помогли девушке выбраться из охваченной огнем квартиры через окно.

Пожар произошел в многоэтажном доме на Дорожной улице. По предварительной информации, пострадали три человека. Всего из дома спасли 12 человек, которых на данный момент осматривают медработники. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано.

Напомним, в ночь на 16 января, в одном из ресторанов в центре Москвы вспыхнул пожарv, из-за которого погиб человек, еще один пострадал. Как писал сайт kp.ru, возгорание произошло в помещении ресторана, который располагается в двухэтажной пристройке к 37-этажному жилому дому.