Захарова назвала "сетевую дипломатию" главы МИД Украины "финансовой пирамидой"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что на смену «челночной дипломатии» времен «холодной войны» пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве.

Ранее министр иностранных дел Украины озвучил новую стратегию для «противодействия России», сравнив работу украинской дипломатии с современным гаджетом. По его словам, на сегодняшний день, она может на сверхвысокой скорости решать одновременно многие задачи, а также сохранять незыблемый вид. Кулеба отметил, что подобная работа приносит конкретные результаты, указав на то, что получилось консолидировать достаточно высокий уровень международной поддержки незалежной.

Как считает Захарова, речь здесь идет не о дипломатии, а о маркетинге. «Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовём вещи своими именами», - написала представитель МИД РФ в своем Telegram, отметив, что в основе этого принципы «финансовой пирамиды», когда «получение доходов членами сетевой структуры» происходить за счёт постоянного дотаций новых участников.